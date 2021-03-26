بمنتجات ذات جودة وسعر منافسين.. معمل الأحذية بدرعا يفتتح صالة جديدة للبيع المباشر

درعا - عمار الصبح

لم يكد يمضي على عودته للعمل سوى بضعة أشهر فقط حتى استطاع معمل الأحذية في درعا التغلب على الصعوبات التي واجهت عمله بعد التدمير والتخريب الذي طاله خلال سنوات الحرب على سورية، ليعلن القائمون على المعمل قبل أيام افتتاح صالة جديدة لبيع منتجات المعمل من أصناف الأحذية المتنوعة.

وحسب مدير المعمل المهندس عماد الرفاعي فإن الصالة الجديدة والتي جرى افتتاحها في بناء نقابة عمال النقل البري وسط مدينة درعا، تضم تشكيلة واسعة من أصناف الأحذية المصنعة داخل المعمل، إضافة إلى بعض منتجات معامل الأحذية في حماة والسويداء، وهي ذات جودة عالية ومصنوعة من الجلد الطبيعي وسعرها يقل عن مثيلاتها في السوق المحلية بأكثر من 30%.

وأشار الرفاعي إلى أن ما يعطي الصالة الجديدة ميزة تفصيلية أكبر هو توسطها لمركز المدينة، وهذا يتيح المجال للمواطنين من أبناء المدينة ومن القادمين إليها من الريف القريب لارتيادها بسهولة، ما يوفر عليهم أعباء التنقل وأيضاً يسهل على عمال الدوائر الحكومية المتعاقدين مع المعمل الحصول على طلبهم من الأحذية بكل سهولة ويسر.

وبيّن الرفاعي أن معمل الأحذية استأنف عمله خلال العام الماضي ضمن بناء شركة المعكرونة بعد توقف دام لسنوات بسبب الحرب على سورية، لافتاً إلى أن عمال المعمل بذلوا جهوداً كبيرة للانطلاق من جديد رغم قلة الإمكانات والآلات التي لم تكن تتجاوز 17 آلة، منها 8 ماكينات خياطة فقط واستطاعوا خلال فترة وجيزة العودة إلى السوق مجدداً بمنتجات منافسة من حيث الجودة والسعر، معرباً عن أمله في يتم رفد المعمل بالتجهيزات الإضافية والكوادر الفنية والعاَملة.