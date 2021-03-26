إحباط مخطط إرهابي جنوب غرب روسيا

أحبط الأمن الفيدرالي الروسي اليوم مخططاً إرهابياً في مدينة روستوف جنوب غرب روسيا .

وقال جهاز الأمن في بيان نقلته وكالة سبوتنيك: «بالاشتراك مع وزارة الداخلية بمدينة روستوف أحبط الأمن الفيدرالي نشاط مجموعة متطرفة تم تنظيمها بهدف تنفيذ ما يسمى بـ “أعمال التأثر المباشر” بكتابة عبارات مسيئة واستخدام عبوات حارقة ضد مباني قوات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن المحلية».

وأضاف البيان: إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا يعدون لهجوم ضد أحد أقسام الشرطة وإحضار ثلاثة آخرين للاستجواب مشيراً إلى إجراء تحقيقات في إطار قضية جنائية تتعلق بالتخريب بدافع الكراهية السياسية.