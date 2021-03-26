الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية كرد بالمثل

فرضت الصين اليوم عقوبات على أفراد وكيانات بريطانية معنية رداً على إجراءات أحادية الجانب فرضتها لندن في إطار المزاعم المتعلقة بـ “شينجيانغ”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»: إن «بريطانيا فرضت عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية معنية مستشهدة بما يسمى “قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ” وهذه الخطوة التي لا تستند إلا إلى أكاذيب ومعلومات مضللة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتشكل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للصين وتقوض العلاقات الصينية البريطانية بشدة».

وأضاف المتحدث أن الكيانات والأفراد المعنيين من الجانب البريطاني الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة بشكل ضار «سيمنعون اعتباراً من اليوم من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو الصينية وسيتم تجميد ممتلكاتهم في الصين كما سيتم منع المواطنين والمؤسسات الصينية من التعامل معهم».

وشدد المتحدث على أن «الصين عازمة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية وتحذر الجانب البريطاني من السير في الطريق الخطأ»