آرسنال يخطط لصفقة من برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني عن اهتمام نادي آرسنال الإنكليزي بالتعاقد مع البرازيلي إيمرسون الظهير الأيمن الحالي لريال بيتيس والذي يملك برشلونة نسبة منه.

ويتمتع إيمرسون بملكية مشتركة بين ريال بيتيس وبرشلونة حيث تواجد مع لوس فيرديبلانكوس لمدة موسمين كما أن لديه عقداً مع برشلونة حتى صيف 2024.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فإن آرسنال يفكر بضم إيمرسون مع اقتراب رحيل هيكتور بيليرين في الصيف إذ يهتم بضمه باريس سان جيرمان وبرشلونة، مشيرة إلى أن كشافة آرسنال يقومون الآن بتحضير عرض والنادي الإنكليزي مهتم أيضاً بـ جيدو رودريغيز لاعب ريال بيتيس لتعزيز مركز خط الوسط.

وانضم إيمرسون لريال بيتيس قادماً من أتلتيكو مينيرو في شباط 2019 في صفقة مشتركة مع برشلونة ومن المقرر عودته للبارسا في الصيف حين يدفع النادي المبلغ الذي دفعه بيتيس، إضافة إلى 3 ملايين يورو أخرى حيث يخطط خوان لابورتا رئيس البلوغرانا لإحضار البرازيلي نهاية الموسم.

«سانا»