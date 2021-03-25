لا أضرار في محاصيل الغاب الزراعية

حماة - زهور كمالي

أكد المهندس وفيق زروف مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في تصريح لـ«تشرين» اليوم أنه لا يوجد أي ضرر بالحقول الزراعية في منطقة الغاب من جراء العاصفة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وإنما اقتصرت الأضرار على بعض الأشجار المفردة والطرقات وعدد من المنازل نتيجة انجرافات التربة حاملة معها أغصان الأشجار.

وأضاف: إن حقول القمح لم تتأثر ولم تغمرها السيول ومن الطبيعي أن يزداد منسوب المياه في هذه الفترة. وفيما إذا حدثت أضرار تتكشف لاحقاً وبعد ارتفاع درجات الحرارة، لفت إلى أن حقول القمح ما زالت في مرحلة النمو الخضري وسيعود الزرع إلى حالته الطبيعية في حال مالت الأوراق إلى الأرض بسبب الأمطار الغزيرة.

وبيّن زروف أن الوحدات الإرشادية تقوم بجولات يومية على الحقول ولم تصلنا أي شكوى من المزارعين حتى اللحظة، علماً أن عمليات تعزيل قنوات الري مستمرة مع تأهيل وصيانة قسم منها وذلك حسب الإمكانات والأولويات التي تضعها الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية ومراكز الري.