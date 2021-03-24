الصحة: 160 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 101 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 101 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 17743 شفيت منها 11794 وتوفيت 1183 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 23 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

61 في دمشق

26 في ريف دمشق

20 في طرطوس

19 في حمص

17 في اللاذقية

17 في السويداء

=الشفاء:

17 في دمشق

15 في حلب

15 في اللاذقية

12 في ريف دمشق

12 في حمص

10 في طرطوس

7 في السويداء

7 في درعا

6 في حماة

=الوفاة:

4 في دمشق

4 في اللاذقية