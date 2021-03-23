سياسةعربي

احتجاجات جديدة في لبنان بسبب تردى الأوضاع المعيشية

تجددت الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية اليوم على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع الأسعار.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدداً من المحتجين في بيروت تجمعوا أمام مصرف لبنان في الحمرا وعمدوا إلى حرق الإطارات محاولين قطع الطريق تنديداً بالأوضاع المعيشية السيئة.

وفي إقليم الخروب قضاء الشوف فتح عناصر بالجيش اللبناني طريقاً قطعه محتجون بالإطارات المشتعلة بعد اعتصامهم في الساحة الرئيسة.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.

«سانا»

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