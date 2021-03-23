خريشي: على المجتمع الدولي مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في فلسطين المحتلة

طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ابراهيم خريشي المجتمع الدولي بضمان مساءلة كيان الاحتلال الاسرائيلي عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإحقاق العدالة.

وأوضح خريشي وفق ما أوردته وكالة وفا أن القرار الذي قدمته دولة فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة واعتمده مجلس حقوق الإنسان اليوم يندرج في سياق الالتزامات الدولية للولايات القضائية العالمية كأداة لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واعتبر خريشي أن من لا يصوت لحق فلسطين في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي لا يحق له المطالبة به في مكان آخر من العالم، مشدداً على ضرورة اجماع جميع الدول على ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة والإنصاف باعتباره شرطاً لتعزيز مكافحة الافلات من العقاب وفقاً للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف.

وكانت صوتت 32 دولة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق لصالح قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها واحقاق العدالة بينما امتنعت 6 دول واعترضت 6 دول ضد القرار. “سانا”