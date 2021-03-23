تنكسيري: المقاومة أهم سلاح في مواجهة مستكبري العالم

أكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية الأدميرال علي رضا تنكسيري اليوم أن المقاومة هي أهم سبيل وسلاح لمواجهة المتغطرسين ومستكبري العالم.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن تنكسيري في حديثه أمام منتسبي القوة البحرية للحرس الثوري: “منذ أكثر من أربعين عاماً والجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه سلوكاً عدائياً من قبل أعداء الثورة بما في ذلك الحظر الجائر من قبل الإدارة الإرهابية للولايات المتحدة الأمريكية إلا أن شعبنا أبهر العالم من خلال مقاومته وصموده في مواجهة هذا الحظر على أساس الالتزام بالنموذج المناسب للاقتصاد المقاوم وتحقيق ازدهار الإنتاج”.

ورأى تنكسيري أن إسناد الإنتاج وإزالة العقبات من أمامه سيؤدي حتماً إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي وسيحصن البلاد أمام الحظر ، لافتاً إلى أن الإنتاج وازدهاره في البلاد يمثلان قضية مهمة للغاية إذ يمكننا أن نشهد ازدهار الاقتصاد عبر رفع عقبات الإنتاج وتوفير فرص العمل.