3270 إصابة جديدة بكورونا في باكستان و5297 في إندونيسيا

سجلت المكسيك 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليونين و197 ألفاً و160 إصابة.

ووفقاً لموقع وورلد ميترز العالمي تم تسجيل 203 حالات وفاة جديدة في المكسيك ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 198239 وفاة.

وفي إندونيسيا ارتفع مجمل الاصابات إلى مليون و471 ألفاً و225 بعد تسجيل 5297 إصابة بينما وصل مجمل عدد الوفيات إلى 39865 بعد تسجيل 154 حالة وفاة.

أما في باكستان تم تسجيل 3270 إصابة جديدة بالفيروس و72 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 633741 والوفيات إلى 13935. “سانا”