اتحاد الكتاب يطلق مشروعاً لتوثيق بطولات الجيش ضد الارهاب

إطلاق مشاريع فكرية وأدبية توثق الحرب على سورية والنهوض بعلاقات التعاون بين المؤسسات والوزارات المعنية داخل البلاد وخارجها أهم المضامين التي تطرق اليها المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكتاب العرب في مقره بدمشق اليوم.

وتحدث الدكتور محمد الحوراني رئيس الاتحاد خلال المؤتمر عن أسس ومقومات العمل خلال المرحلة القادمة وفق المفاهيم والركائز التي بني عليها لافتاً إلى ضرورة تعزيز دور الثقافة في المجتمع.

وبين الحوراني أن الاتحاد أطلق مشروع توثيق بطولات الجيش العربي السوري والشعب في مواجهة الإرهاب إضافة إلى طباعة الكتب التي تصل إلى الاتحاد من الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني مؤكداً دور الوسط الأدبي والثقافي في مواجهة مشاريع التطبيع مع العدو.

ولفت رئيس الاتحاد إلى إقامة نشاطات أسبوعية ومهرجانات والتعاون مع مؤسسات أدبية وثقافية إيرانية لإقامة مهرجانات وأنشطة ثقافية.

وأشار الحوراني إلى أن الاتحاد سيركز في الفترة القادمة على توسيع التعاون مع شرائح المجتمع كافة ولا سيما الشعبية منها وإشراكها في أنشطة الاتحاد وسيعمل على زيادة التواصل مع وسائل الإعلام والتنسيق معها بكل فعالياته نظراً لأهميتها وتسليط الضوء على الكتاب الشباب وتفعيل التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية واستضافة شخصيات ثقافية عربية إضافة إلى تنشيط العلاقات مع اتحادات الكتاب في لبنان والعراق والأردن وفلسطين والجزائر والهند والصين وتوسيع العلاقات معها.

بعد ذلك رد على أسئلة الصحفيين التي تمحورت حول ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والحد من حضور اللهجات المحلية في الأنشطة الأدبية.

«سانا»