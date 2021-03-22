اليمن: على قوى العدوان السعودي وقف عدوانها وإنهاء حصارها

جدد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام اليوم التأكيد على وجوب قيام قوى العدوان السعودي بوقف عدوانها على اليمن ورفع الحصار بشكل شامل وعدم إخضاع الملف الإنساني للابتزاز السياسي والعسكري.

وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر نقلها موقع المسيرة نت: “على أعتاب العام السابع للعدوان السعودي نذكر بوجوب إنهاء هذا العدوان بشكل شامل ورفع الحصار بشكل كامل “مشددا على ضرورة الفصل بين ما هو حق إنساني كإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما لا يكون ذلك خاضعا للابتزاز السياسي والعسكري.

وتعليقاً على ما قيل عن مبادرة طرحها النظام السعودي قال عبد السلام إن على هذا النظام أن يعلن إنهاء العدوان ورفع الحصار بشكل كامل أما طرح أفكار تم نقاشها لأكثر من عام “فلا جديد في ذلك”.

وأوضح أن إدخال السفن المحتجزة منذ أكثر من عام لا يحتاج لمبادرة ولا شروط مسبقة متسائلاً لماذا لا يسمح النظام السعودي بدخول 14 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة ويقايض بالملف الإنساني لصالح الملف العسكري .

وشدد عبد السلام على وجوب التوجه الحقيقي لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار عام 2015 مخلفا مئات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلا في البنى التحتية والاقتصادية لليمنيين.

“سانا”