وزيرة خارجية السويد: تقليص مساحة الديمقراطية في تركيا مقلق جداً

أعربت وزيرة خارجية السويد آن ليندي عن قلقها إزاء تقليص مساحة الديمقراطية في تركيا.

وقالت ليندي للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل: إن تقليص مساحة الديمقراطية في تركيا مقلق جداً ولاسيما الاعتقالات التعسفية لسياسيين من حزب الشعوب الديمقراطي ومحاولات حل هذا الحزب، مشيرة إلى أنه سيكون هناك نقاش واسع في وقت لاحق حول تركيا.

وأضافت: يقلقني كثيراً قرار تركيا الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الموقعة في عام 2011 فهي أمر مهم جداً لمكافحة العنف ضد المرأة.

وكان آلاف الأشخاص تظاهروا في تركيا مؤخراً لمطالبة رئيس النظام التركي رجب أردوغان بالعودة عن قراره الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.

وازدادت جرائم قتل النساء في تركيا خلال السنوات الأخيرة حيث زادت إلى ثلاثة أمثالها خلال عشر سنوات وفقاً لجماعات حقوقية.