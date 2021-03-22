تأهلت ستة فرق سورية إلى المسابقة البرمجية الجامعية العالمية بعد حصولها على مراكز متقدمة في النهائي الإقليمي للمسابقة البرمجية للكليات الجامعية في الوطن العربي وإفريقيا “ACPC” التي نظمتها أمس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الأقصر المصرية وضمت 145 فريقاً من 16 دولة.

وذكرت المهندسة سلمى قباني مديرة المسابقة البرمجية في الجامعة الافتراضية السورية في تصريح لـ سانا اليوم: إن الفرق السورية المتأهلة تمثل جامعات “دمشق وحلب والبعث وتشرين والجامعة الافتراضية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا” بمعدل فريق واحد من كل جامعة.

ونوهت قباني بأهمية هذا الإنجاز حيث إن 12 فريقاً من أصل 145 فريقاً مشاركاً في المسابقة الإقليمية تأهلوا إلى المسابقة العالمية التي تشارك بها كبرى الجامعات وأعرقها على مستوى العالم والفرق السورية شكلت نصف العدد المتأهل.

وكانت المسابقة التي شاركت فيها نخبة من الطلاب الجامعيين المبرمجين والمدربين والأكاديميين العاملين في مجال المعلوماتية على مستوى الوطن العربي استمرت خمس ساعات متواصلة أمس وتضمنت مسائل برمجية عالية المستوى.

وتلقب المسابقة بـ “حرب العقول” وهي أكثر من مجرد منافسة أكاديمية وتكنولوجية إذ أصبحت تشكل الأرضية لبناء مجتمع معلوماتي عالمي متعاون أكثر فالمشاركون ليسوا مطالبين فقط بحل المسائل وإنما بابتكار طرق ذكية وفعالة في الحل.