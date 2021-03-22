جمعية منتدى من أجل سورية في هنغاريا: سياسات الاتحاد الأوروبي ضد سورية غير قانونية

جدّد منتدى من أجل سورية في هنغاريا التنديد بالإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على سورية، داعياً أصحاب القرار بالاتحاد الأوروبي إلى إدراك عواقب سياساتهم الخاطئة المنتهجة منذ عشر سنوات والتي لا تنسجم مع المبادئ الأساسية للقوانين الدولية والقيم الأوروبية.

وطالبت رسالة وجهها المواطنون السوريون المقيمون في هنغاريا باسم المنتدى إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي في بودابست، التكتل الأوروبي إلى الرفع الفوري لهذه الإجراءات والعقوبات عن سورية.

وأشارت الرسالة إلى أن على أصحاب القرار في الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية والاعتراف بحق السوريين بتقرير مصيرهم.

كما دعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة بحرية انتقال الغذاء والدواء إلى سورية التي تعاني من ويلات الحرب الإرهابية والإجراءات الاقتصادية القسرية وفيروس كورونا.