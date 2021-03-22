حتى تشرين الأول الماضي… ازدياد موجودات المصارف العاملة بما يعادل 7782 مليار ليرة

زدادت موجودات المصارف العاملة في سورية بمعدل 97 بالمئة خلال 10 أشهر وذلك حتى تشرين الأول الماضي مقارنة بنهاية عام 2019 بما يعادل 7782 مليار ليرة سورية.

ووفق التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مصرف سورية المركزي فإن موجودات المصارف العامة وصلت خلال الفترة المذكورة إلى 5201 مليار ليرة سورية ولدى المصارف الخاصة التقليدية إلى 1425 مليار ليرة ولدى المصارف الخاصة الإسلامية إلى 1155 مليار ليرة.

وأسهمت المصارف العامة وفقاً للتقرير بنسبة 68 بالمئة من إجمالي زيادة موجودات القطاع المصرفي لغاية تشرين الأول 2020 مقارنة بنهاية عام 2019 مقابل مساهمة المصارف الخاصة التقليدية بنسبة 18 بالمئة والمصارف الإسلامية بنسبة 14 بالمئة.

وكان المركزي أعلن في تقرير سابق أن الودائع في المصارف العامة والخاصة سجلت نمواً بمعدل 64 بالمئة حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي مقارنة بنهاية العام 2019.

“سانا”