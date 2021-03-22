الصين تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات في الاتحاد الأوروبي

فرضت الصين اليوم عقوبات على عشرة أفراد وأربعة كيانات أوروبية وذلك رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بكين بمزاعم حول حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله في بيان: “إن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات صينية اليوم بذريعة ما تسمى قضايا حقوق الانسان في إقليم شينجيانغ يعتبر خطوة قائمة على الأكاذيب والتضليل وتتجاهل الحقائق وتشوهها”.

وأضاف: إن ذلك “يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتقويضاً للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن “الصين تعارض ذلك وتدينه بشدة وأن الحكومة الصينية عازمة بشدة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية”.

وتابع البيان :“إن الصين قررت فرض عقوبات على عشرة أشخاص وأربعة كيانات أوروبية يضرون بشدة بسيادة الصين ومصالحها وينشرون الأكاذيب بشكل خبيث ومضلل وبموجب ذلك يمنع عليهم مع أسرهم دخول البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو كما يحظر على الشركات والمؤسسات المرتبطة بهم التعامل مع الصين”.

ووفقاً للبيان “فإن الجانب الصيني يحث الاتحاد الأوروبي على التركيز على قضاياه ومواجهة هذا الإجراء الخاطئ وتصحيحه والتوقف عن وعظ وتوجيه الآخرين بشأن حقوق الانسان والتدخل في شؤونهم الداخلية مع وقف الممارسات المنافقة المتمثلة في ازدواجية المعايير والسير في الطريق الخاطئ وإلا فإن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات”.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في وقت سابق عقوبات على أفراد وكيانات صينية لأسباب مرتبطة بمزاعم قضايا حقوق الانسان في إقليم شينجيانغ.