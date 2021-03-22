مزاد لبيع سيارات وآليات الشهر المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية اليوم عن إجراء مزاد علني لبيع 149 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع تشمل السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 4 حتى الـ 8 من نيسان القادم، مبينة أنه سيتم عرض 117 آلية خلال الفترة ما بين الـ 5 من نيسان ولغاية الـ 7 منه في مستودعات القطع التبديلية بصحنايا /طريق الكسوة القديم كما سيتم عرض 12 آلية بتاريخ 8-4-2021 في مرآب الدحاديل جانب مديرية نقل الريف و19 آلية في مرآب الشعبة في داريا وآلية واحدة في الاتحاد الرياضي في الفيحاء.

وبينت المؤسسة أن مواقع وجود السيارات المذكورة هي للمعاينة والاطلاع على حالة كل سيارة في حين أن المزايدة ستكون في “مدينة الجلاء الرياضية.. صالة ديونز بوليفارد”، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

ووصلت قيمة السيارات التي باعتها المؤسسة في المزاد العلني الأخير خلال شهر كانون الأول الماضي إلى 27 مليار ليرة سورية حيث تم عرض نحو 500 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع تشمل السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى للبيع في المزاد.

“سانا”