تسيير 12 باصاً إلى مناطق جديدة بريف دمشق

أعلنت محافظة ريف دمشق عن تسيير 12 حافلة نقل داخلي جديدة إلى مناطق وبلدات ريف دمشق في إطار العمل على حل مشكلة الازدحام على هذه الخطوط.

وتوزعت الخطوط بين دمشق ومدن وبلدات دوما وعدرا البلد والقطيفة والضمير والعادلية ونجها وخربة الورد والزبداني وبلودان وخط عرطوز دروشا وخط زملكا سقبا حمورية وخط حوش نصري الفارة تل كردي الشيفونية.

وفي تصريح لمندوبة سانا أوضح عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف أن شركة النقل الداخلي باتت تغطي أكثر من 45 بالمئة من الخطوط في المحافظة بينها خطوط بعيدة، لافتاً إلى العمل المستمر لتسيير باصات جديدة إلى المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان لتخديمها في ظل عدم عمل جميع السرافيس وقلة مادة المحروقات.

وبهدف إلزام أصحاب السرافيس المسجلين في مديرية نقل ريف دمشق بالعمل على خطوطهم المعتمدة بين عامر أنه تم اعتماد آلية جديدة بعد القيام بجرد عدد السرافيس العاملة على الخطوط بشكل فعلي والمسجلة في مديرية نقل ريف دمشق ويتم سحب بطاقة المحروقات من السائقين غير الملتزمين وحرمانهم من الحصول على مخصصاتهم من مادة المازوت وعدم إعادتها إلا بعد التعهد الخطي بالالتزام بالعمل على الخط.

وأشار عامر إلى سحب بطاقة محروقات لـ 370 سرفيساً كان أصحابها متهربين من العمل يأخذون مخصصاتهم من مادة المازوت ويقومون ببيعها في السوق السوداء عاد قسم كبير منهم للعمل والالتزام بخطوطهم.

ولفت عامر إلى أن لجنة نقل الركاب منعت أيضاً أصحاب السرافيس بشكل نهائي من التعاقد مع معامل أو مدارس أو رياض أطفال أو جامعات ريثما يتم توفير مادة المحروقات بشكل كاف.