إقصاء منتخب تشاد من تصفيات كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» اليوم عن إقصاء منتخب تشاد من منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأوضح الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي أنه قرر استبعاد المنتخب التشادي من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد تعليق عمل الاتحاد التشادي لكرة القدم من قبل وزارة الشباب والرياضة التشادية.

ويحتل منتخب تشاد المركز الأخير في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد نقطة واحدة وكان من المقرر أن يلعب ضد ناميبيا الأربعاء المقبل بالجولة الخامسة ثم يلتقي منتخب مالي صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط مع تشاد في ختام التصفيات.

«سانا»