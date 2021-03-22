جونسون: موجة كوفيد الثالثة قد تصيب بريطانيا

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الموجة الثالثة من إصابات كوفيد 19 التي تجتاح أوروبا ربما تكون في طريقها إلى بريطانيا.

وقال جونسون اليوم، حسب وكالة «رويترز»: إن الخبرات السابقة علمتنا أنه عندما تضرب موجة الدول المجاورة فإنها ستصل إلى شواطئ بريطانيا أيضاً وأتوقع أن نشعر بهذه التأثيرات في وقتها.

ورداً على سؤال بشأن تهديد الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير اللقاح لبريطانيا وتاثيره على برنامج التطعيم في البلاد أوضح جونسون أن ذلك لن يحدث وإنه حصل على تطمينات من مسؤولين في الاتحاد على مدى الشهور الماضية بهذا الشأن مشيراً إلى أن بريطانيا ماضية قدماً في برنامج التطعيم وأن خطة تخفيف القيود وفقاً لخارطة الطريق تسير على ما يرام.

وكان أكثر من 700 باحث قانونى دعوا جونسون لرفع القيود الصارمة التي اتخذتها حكومته لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس فى حين وقع أكثر من 60 نائباً على رسالة موجهة إلى وزير الداخلية بريتى باتيل يحذرون فيها من السماح للشرطة بتجريم الاحتجاج مبينين أن عمليات التوقيف بحق المحتجين «غير مقبولة وغير قانونية».