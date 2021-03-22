دمشق أولاً في بطولة الجمهورية بالملاكمة للناشئين

حاتم شحادة

أسدل الستار على منافسات بطولة الجمهورية بالملاكمة لفئة الناشئين التي أقيمت في صالة الحمدانية بحلب وشهدت عودة محافظة الرقة للمشاركة بعد غياب طويل.

وشارك في البطولة 110 لاعبين يمثلون أندية الهيئات ومحافظات: دمشق، اللاذقية، حماة، درعا، الحسكة، دير الزور، ريف دمشق، حمص، طرطوس وحلب والرقة.

وتصدرت دمشق الترتيب العام للبطولة برصيد 41 نقطة بينما حلت اللاذقية في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، وجاءت حماة ثالثة برصيد 23 نقطة.

وفي النتائج المسجلة أحرز اللاعب جميل جلعود من اللاذقية المركز الأول في وزن 46 كغ، وحل ليث معروف من حماة في المركز الثاني، ومحمود المحمد من نادي الشرطة في المركز الثالث.

وفي وزن 48 كغ جاء اللاعب الحسن قادوس من اللاذقية في المركز الأول يليه حاتم حاتم من نادي الجيش، وخالد الشربجي من دمشق في المركز الثالث.

واحتل محمد علي بدور من اللاذقية المركز الأول في وزن 50 كغ متفوقاً على خير الله وتر من ريف دمشق، واحتل المركز الثالث أنور المحمد من دمشق.

أما على صعيد منافسات وزن 52 كغ فقد احتل أشرف بلان من دمشق المركز الأول يليه تيم سليمان من اللاذقية، وحل ثالثاً عبد القادر خلف من دير الزور.

وفي وزن 54 كغ جاء محمد إسماعيل من اللاذقية أولاً يليه محمد جابر من دمشق وثالثاً عبد اللطيف أورفلي من دير الزور.

وفي وزن 57 كغ حل أحمد عبود من حماة أولاً يليه سمير سقعان من دمشق، ومحمد نور العبد من الشرطة في المركز الثالث، كما تصدر ضياء العلي من حمص منافسات وزن 60 كغ يليه فهد حمدان من اللاذقية ومصطفى عثمان من حماة.

وفي وزن 63 كغ : جاء أحمد نبعة من دمشق أولاً يليه علي شير خلف من الحسكة وجاء ثالثاً الكميت الرحية من نادي الجيش، كما تصدر حيدر حاتم من نادي الجيش منافسات وزن 66 كغ ، متفوقاً على حيدر جغيلي من حماة، و محمد بحر من نادي الشرطة في المركز الثالث.

أما على صعيد منافسات وزن 70 كغ فجاء عبد الرحمن عبد الله من دمشق في المركز الأول يليه فادي الضايع من حمص، وثالثاً أحمد مطر من درعا، كما تصدر محمد يوسف علي من حماة منافسات وزن 75 كغ، يليه حيدر علي من اللاذقية، وحل ثالثاً حمزه أسد الخطيب من دمشق.

وفي منافسات وزن 80 كغ جاء حسن الغندور من دمشق أولاً يليه مهران سيد يوسف من الحسكة، وجاء ثالثاً جواد مثلج من نادي الجيش، وأخيراً في منافسات + 80 كغ حل أولاً حيدر فاضل من دمشق، يليه محمد علي فقيه من ريف دمشق، وثالثاً مصطفى عبيلو من حلب.