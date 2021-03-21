العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه الإقليمية اللبنانية

جددت زوارق العدو الإسرائيلي الحربية اليوم خرقها المياه الإقليمية اللبنانية وألقى عناصرها في عملية استفزازية قنابل مضيئة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن قيادة الجيش اللبناني قولها في بيان إن ثلاثة زوارق حربية إسرائيلية معادية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة حيث أقدم جنود العدو على إلقاء 6 قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية اللبنانية المذكورة.

وأضاف البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن العدو الإسرائيلي أطلق الليلة قنابل مضيئة فوق بلدات ميس الجبل حولا كفركلا بليدا والوزاني اللبنانية المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة وفوق مستعمرة المطلة داخل الأراضي المحتلة.

وأضافت أن جنود العدو الإسرائيلي أطلقوا بعد ظهر اليوم رصاصات عدة لترهيب مزارعين لبنانيين كانوا يقطفون «الصعتر» قرب الخط الأزرق في منطقة «بومناديل» جنوب شرق بلدة بليدا الحدودية.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.

«سانا»