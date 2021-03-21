دميرتاش: أردوغان يعمل على حظر حزب الشعوب لضمان فوزه في الانتخابات المقبلة

أكد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي صلاح الدين دميرتاش أن العقلية القمعية لرئيس النظام التركي رجب أردوغان تدفعه لملاحقة حزبه بشكل غير قانوني عبر إجراءات الحظر الباطلة لضمان فوزه في الانتخابات المقبلة.

وقال دميرتاش في إجابات مكتوبة على أسئلة لوكالة «فرانس برس» من سجنه في أدرنة في شمال غرب تركيا: إن السبب الرئيسي الذي يدفعهم لمحاولة حل حزب الشعوب الديموقراطي هو لإفساح المجال لفوز تحالف الشعب في الانتخابات المقبلة المقررة في عام 2023، مؤكداً أن هذا السبب وحده كاف لجعل القضية المرفوعة ضد حزبه غير قانونية ولا شرعية.

وأعرب دميرتاش عن أمله بأن لا تمنح المحكمة الدستورية شرعية لهذا السلوك غير العقلاني وأن ترفض القضية نافياً كل التهم الموجهة لحزبه.

ولدى سؤاله عن مستقبله السياسي قال دميرتاش إنه ممنوع من العمل السياسي بحكم الأمر الواقع بسبب اعتقاله، مؤكداً أن سيواصل القتال مع الشعب جنباً إلى جنب.

يشار إلى أن «تحالف الشعب» يضم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وشريكه حزب «الحركة القومية» الذي يتراجع التأييد له وفق معظم استطلاعات الرأي.

«سانا»