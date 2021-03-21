الخامنئي: العقوبات الأميركية على الدول جريمة ضد الإنسانية

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الحظر والعقوبات الأميركية المفروضة على عدد من دول العالم بما فيها إيران والتي تشمل الأغذية والأدوية والمستلزمات الصحية جريمة كبيرة ضد الإنسانية.

الخامنئي وفي كلمة له اليوم بمناسبة العام الإيراني الجديد قال: إن الحظر والعقوبات الأميركية المفروضة على الشعب الإيراني جريمة ضد الإنسانية لا يمكن النظر إليها كقضية سياسية، وإنه على المسؤولين الإيرانيين عدم ربط الاقتصاد برمته برفع العقوبات التي يمكن أن تستمر لفترة من الزمن مشدداً على ضرورة استمرار حركة الإنتاج في البلاد وإزالة الموانع والعراقيل التي تقف في طريقه، ومشيراً إلى أن الاقتصاد الإيراني يمتلك قدرات كبيرة ويمكن أن يكون أكثر ازدهاراً وهو بحاجة إلى خطة شاملة توظف كل الطاقات وتحارب الفساد.

وجدد قائد الثورة الإسلامية في إيران التأكيد على أن إيران لن تعود إلى التزاماتها حيال الاتفاق النووي ما لم يلتزم الآخرون وترفع العقوبات الأميركية مبيناً أن الضغوط لم تنجح في جر إيران إلى التنازل عن مبادئها.

وأشار الخامنئي إلى أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة تحظى بأهمية كبيرة داخلياً باعتبارها إعادة تحديث لإدارة البلاد وضخ دماء جديدة فيها مشدداً على أن المشاركة الواسعة فيها تدل على الاقتدار الوطني ولافتاً إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية والصهيونية تعمل على تفريغ هذه الانتخابات من أهميتها مستخدمين الفضاء الافتراضي بشكل واسع.