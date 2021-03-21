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أنطونوف: ضرورة مراجعة العلاقات الروسية- الأمريكية

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم ضرورة مراجعة أحوال العلاقات الروسية الأمريكية القائمة، مشيراً إلى أنه يخطط لإجراء لقاءات مع هيئات مختلفة لدى وصوله إلى موسكو.

وقال أنطونوف  في تصريح له نقلته وكالة «سبوتنيك»الروسية: «هناك الكثير من العمل يجب مراجعة حال العلاقات الروسية الأمريكية التي وصلنا إليها.. الطرف الروسي شدد مراراً على أننا مهتمون بتطوير هذه العلاقات».

وغادر أنطونوف واشنطن أمس، متوجهاً إلى موسكو للتشاور على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكى جو بايدن ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت مؤخراً استدعاء السفير أنطونوف إلى موسكو للتشاور، وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن وذلك بعد تصريحات بايدن العدائية.

 

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