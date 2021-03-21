شركات سويدية تستعدّ لإنتاج «سبوتنيك V» الروسي

كشفت صحيفة «سفنسكا داغ بليد» السويدية أن العديد من الشركات السويدية أبدت استعدادها لإنتاج لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة: الأمر لا يتعلق بالضرورة ببناء مصنع كبير، بل يتعلق بمحاولة تطوير القدرات المتوافرة لبدء عملية الإنتاج.

وقال منسق عمليات التطعيم في السويد ريتشارد بيرغستريم في وقت سابق: إن بلاده يمكن أن تتلقى اللقاح الروسي في شهر حزيران المقبل، مؤكداً أن هناك مفاوضات جارية بشأن شروط التوريد.

وفي إيطاليا، قال محافظ إقليم لازيو نيكولا دزينغاريتي في تصريح صحفي: إن معهد «لادزارو سبالانتساني» للأمراض المعدية سيبدأ قريباً اختبارات للقاح «سبوتنيك V» بعد إبرام أول اتفاق بشأن إجراء هذه الاختبارات.

وأضاف المحافظ: ذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام في مجال تلقي اللقاحات.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغيأول أمس أنه لا يستبعد اتخاذ قرار انفرادي بمعزل عن الاتحاد الأوروبي بشأن التصديق على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا في حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد.

«سانا»