الصحة: 163 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 93 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 93 حالة ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 17240 شفيت منها 11503 وتوفيت 1153 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 20 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات :

85 في دمشق

24 في اللاذقية

20 في طرطوس

13 في حمص

12 في حلب

8 في ريف دمشق

=الشفاء:

16في دمشق

15في حلب

13في اللاذقية

11في حمص

9 في طرطوس

10 في ريف دمشق

6 في السويداء

6 في درعا

5 في حماة

2 في القنيطرة

=الوفاة:

5 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في حلب

1 في السويداء

1 في طرطوس

1 في دير الزور

1 في حمص