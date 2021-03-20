باشينيان: خسائر القوات الأرمنية في إقليم قره باغ بلغت 3250 قتيلاً

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن الخسائر البشرية للقوات الأرمنية جراء الأعمال القتالية في إقليم ناغورني قره باغ مع أذربيجان العام الماضي بلغت 3250 شخصاً.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن باشينيان قوله خلال اجتماع مع بعض أهالي منطقة أراغاتسونسك: تكبدنا خسائر كبيرة في الحرب فالبعض يتحدث عن 10 آلاف قتيل لكن الأرقام الرسمية تشير إلى 3250 قتيلا.

كما لفت باشينيان إلى أن قائمة المفقودين بحاجة إلى التدقيق لكنه اعتبر أن حصيلة القتلى لا تتجاوز حتى بعد تحديد كل الملابسات أربعة آلاف شخص.

وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في تشرين الثاني الماضي وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعاً في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر.

«سانا»