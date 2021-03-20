توزيع دفعة جديدة من الأبقار على المربين المتضررين في طرطوس

بمبادرة من المجتمع الأهلي وزعت اليوم في محافظة طرطوس الدفعة الثالثة من الأبقار على المربين الذين فقدوا مواشيهم بسبب مرض التهاب الجلد العقدي «جدري الأبقار» وذلك في مناطق الدريكيش وصافيتا.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع الزراعة راتب ابراهيم لـ «سانا» أن الدفعة الجديدة تضم 41 رأس بقر ليصبح عدد الأبقار الموزعة حتى اليوم في مناطق المحافظة 92 رأساً ومن المقرر استمرار التوزيع في باقي المناطق لحين استهداف كل الأسر التي فقدت مصدر رزقها بسبب نفوق الأبقار بالمرض.

بدوره ذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية بمديرية زراعة طرطوس الدكتور نزيه سليمان أن جميع الأبقار الموزعة من الأبقار المحسنة وتمتلك صفات إنتاجية جيدة جداً كما أنها بحالة صحية جيدة.