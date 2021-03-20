السفير الروسي لدى الولايات المتحدة يغادر واشنطن

غادر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف واشنطن متوجهاً إلى موسكو للتشاور على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» أن سيارة أنطونوف خرجت من منطقة السفارة الروسية اليوم حيث توجه إلى نيويورك ليستقل من هناك رحلة جوية تصل إلى موسكو غداً الأحد.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء الماضي استدعاء السفير أنطونوف إلى موسكو للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن وذلك بعد تصريحات بايدن العدائية.

وكان بايدن اتهم بوتين في مقابلة تلفزيونية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لمصلحة دونالد ترامب وأجاب بـ « نعم» عن سؤال حول ما اذا كان يعتقد أن بوتين «قاتل».

«سانا»