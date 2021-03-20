الاتحاد الأوروبي يهدد “أسترازينيكا” بحظر تصدير لقاحها

هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم بوقف صادرات لقاحات أسترازينيكا في حال لم يستلم الاتحاد الأوروبي شحناته أولاً وذلك في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم الجرعات.

ونقلت رويترز عن رئيسة المفوضية قولها في مقابلة مع مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية: “لدينا خيار حظر كل عملية تصدير مقررة للشركة وهذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا أن نفذوا عقدكم مع أوروبا أولاً قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى”.

وأوضحت أن الشركة لم تسلم الاتحاد سوى ثلاثين بالمئة من تسعين مليون جرعة لقاح كانت قد وعدت بها في الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي تحذير فون دير لاين بينما تبذل دول الاتحاد الأوروبي جهوداً حثيثة لتسريع حملتها للتلقيح في وقت يواجه بعضها موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا وتجديد فرض قيود على الحياة العامة.

“سانا”