الدوري الألماني.. البايرن يقسو على شتوتغارت

في إطار مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الألماني لكرة القدم فاز بايرن ميونيخ اليوم على ضيفه شتوتغارت بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب أليانز أرينا.

وسجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الـ 18 والـ 23 والـ 38 فيما أحرز سيرغي جنابري الهدف الرابع في الدقيقة الـ 22.

يذكر أن بايرن ميونيخ لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 12 بعد طرد المدافع ألفونسو ديفيز.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة فيما توقف شتوتغارت عند 36 نقطة في المركز الثامن.