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الحرارة أعلى من المعدل.. والدرجات المتوقعة ليوم غد

توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد الأحد لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً ربيعياً دافئاً صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 26/12
المنطقة الجنوبية 27/13
المرتفعات الجبلية 18/7
المنطقة الوسطى 24/11
المنطقة الساحلية 21/13
المنطقة الشمالية 22/9
منطقة الجزيرة 23/10
المنطقة الشرقية 24/13
منطقة البادية 24/12
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