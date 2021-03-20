روسيا تعلن استعدادها لاستئناف حركة الطيران مع كوبا بالكامل

أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا اليوم استعداد شركات الطيران الروسية لاستئناف الرحلات من كوبا وإليها بالكامل.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن وكالة الطيران قولها في بيان بعد لقاء رئيسها ألكسندر نيرادكو مع وزير السياحة الكوبي خوان كارلوس غارسيا غراند “إن الجانبين اتفقا على بحث مسألة توسيع حركة الطيران بين البلدين بشكل معمق مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي بالنسبة لفيروس كورونا في روسيا وكوبا”.

وأضاف البيان “إن الجانب الروسي أكد الدرجة العالية من استعداد شركات الطيران الروسية لاستئناف الرحلات بين روسيا وكوبا بالكامل”.