مظاهرة في باريس ضد قانون “الأمن الشامل”

تجمع متظاهرون اليوم في وسط العاصمة الفرنسية باريس احتجاجاً على قانون (الأمن الشامل) الذي يفرض قيوداً على الحريات ويمنع عرض الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن المتظاهرين رددوا هتافات ضد العنصرية وعنف الشرطة ورفعوا لافتات كتب عليها “أوقفوا الإفلات من العقاب” و”الحقيقة والعدالة للجميع” و “لا عدالة ولا سلام”.

يشار إلى أن مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي يسعى لفرض قيود على تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما لتوثيق حالات عنف الشرطة.

وأثار هذا المشروع موجة من الاحتجاجات في المدن الفرنسية قابلتها قوات الأمن الفرنسية بالقمع مستخدمة أساليب مختلفة إضافة إلى حملات الاعتقالات التي طالت العشرات.

“سانا”