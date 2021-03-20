الشرطة الهولندية تفرّق محتجين على إجراءات كورونا

استخدمت الشرطة الهولندية اليوم خراطيم المياه لتفريق أشخاص تجمعوا في أمستردام اليوم للاحتجاج على استمرار القيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن نحو 250 شخصاً تجمهروا في ميدان المتاحف وسط العاصمة الهولندية وطلبت منهم الشرطة المغادرة لكن المتظاهرين رفضوا ذلك ما دفع سلطات إنفاذ القانون لاستخدام خراطيم المياه لتفريقهم.

وكانت السلطات الهولندية أعلنت أمس تسجيلها أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ كانون الثاني الماضي حيث سجلت حوالي 7400 حالة إصابة خلال يوم واحد وقالت إن النسخة المتحورة التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا في أواخر العام الماضي تمثل حوالي 75 بالمئة من جميع الإصابات الجديدة في البلاد.

“سانا”