مرتزقة الاحتلال التركي من الإرهابيين يعتدون بقذائف المدفعية على محيط تل تمر بريف الحسكة

جدد مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على القرى والمنازل السكنية في ريف الحسكة حيث اعتدوا على قرية الحنوة في محيط تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.

وقالت مصادر محلية لـ سانا أن عدداً من قذائف المدفعية أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي سقط على المنازل السكنية في قرية الحنوة بريف تل تمر ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة لها المنتشرة بريف الحسكة الشمالي بشكل متكرر المنازل السكنية المحيطة بمدينة تل تمر بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين إضافة إلى تدمير البنى التحتية والممتلكات.