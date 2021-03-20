البيت الأبيض: نحن على استعداد لإجراء محادثة صريحة مع الصين

أكد البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة لإجراء محادثة صريحة مع الصين.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير قولها: “نحن على استعداد لإجراء محادثات مع الصين وسنواصل تلك المحادثات”.

وأشارت إلى أن اللقاءات الأمريكية ـ الصينية التي جمعت وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع يانغ جيشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية مدير المكتب للجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي “تمثل جزءاً من عملية المفاوضات وسنواصل المضي قدماً”.

وقالت: “إن عقد الاجتماعات على الأراضي الأمريكية هو المفتاح لكيفية المضي قدماً مع الصين”.

“سانا”