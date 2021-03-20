اشتباكات بين قوات الأمن الألمانية ومحتجين ضد قيود كورونا

شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات شارك فيها الآلاف تخللتها اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذي نزلوا احتجاجاً على القيود التي تفرضها الحكومة لمواجهة تفشي كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “أن المتظاهرين احتشدوا عند بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة برلين في وقت نشرت فيها سلطات المدينة نحو 200 عنصر أمن في مواجهة المحتجين كما شهدت مدينة كاسل مظاهرة مماثلة”، وتخللت كلتا المظاهرتين اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن التي اشتبكت معهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات.

ودعت عدة مجموعات يمينية معارضة لسياسة الحكومة في مكافحة الوباء إلى احتجاجات اليوم في جميع أنحاء البلاد.

ولا تزال قيود احتواء الجائحة مشددة في ألمانيا حيث إن المطاعم والمراكز الثقافية والرياضية والمتاجر غير الأساسية مغلقة منذ أشهر.

“سانا”