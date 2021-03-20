حالتا تجلط دموي بعد حقن لقاح «أسترازينيكا» في الدنمارك

أعلنت الدنمارك اليوم تسجيل حالتين مصابتين بجلطات دموية ونزيف في المخ بعد تلقيهما لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت «رويترز» عن منطقة العاصمة الدنماركية وهي السلطة التي تدير المستشفيات العامة في كوبنهاغن قولها: إن أحد العاملين بالمستشفى توفي بجلطة دموية وكان قد تلقى لقاح “أسترازينيكا” قبل أقل من 14 يوماً من ذلك” فيما أكدت وكالة الأدوية الدنماركية أنها تلقت “تقريرين جديين” حول حالتي وفاة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعلقت الدنمارك استخدام اللقاح في الـ 11من شهر آذار الجاري ولم تستأنف بعد استخدامه.

ويأتي ذلك بعد أن قال مدير وكالة الأدوية الأوروبية “اي ام ايه” إيمير كوك الخميس الماضي: إن الوكالة لا يمكنها أن تستبعد بشكل قاطع وجود صلة بين حوادث تجلط الدم واللقاح في تحقيقها في 30 حالة من حالات تخثر الدم النادرة معتبراً أن الاستنتاج “الواضح” للمراجعة هو أن الفوائد في حماية الناس من خطر الموت تفوق المخاطر المحتملة للقاح.

وأعلنت فرنسا وإيطاليا ودول أخرى هذا الأسبوع تعليق استخدام لقاح شركة أسترازينيكا البريطاني السويدي المضاد لفيروس كورونا على أراضيهما وذلك بعد تعليق ألمانيا استخدام اللقاح المذكور.