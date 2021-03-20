في دوري كرة الأولى.. المجد يلاقي العربي وعفرين يحل ضيفاً على النواعير

دمشق- تشرين:

تشهد اليوم السبت منافسات المرحلة الثانية من الدور الثاني لكرة قدم الدرجة الأولى لقاءات مهمة ولاسيما في المجموعة الجنوبية التي يلتقي فيها المجد في ملعب الجلاء مع العربي واليقظة يوم غدٍ الأحد على الملعب نفسه على موعد مع المحافظة، وكانت نتائج الجولة الأولى أسفرت عن فوز المجد على جاره المحافظة بهدف مقابل لا شيء، والعربي على اليقظة بالنتيجة ذاتها.

بينما في المجموعة الشمالية النواعير يستضيف عفرين على صدارة المجموعة والجزيرة في ملعب المحافظة في دمشق يلاقي شرطة حماة.

وكان النواعير فاز في الجولة الأولى على جاره شرطة حماة بثنائية مقابل لا شيء وعفرين على الجزيرة بالثلاثة.

يشار إلى أنه ستتأهل للدور النهائي أربعة فرق ستلعب فيما بينها بطريقة x أي بطل الجنوبية مع ثاني الشمالية وثاني الجنوبية مع بطل الشمالية والفائزان سيتأهلان للدوري الممتاز الموسم القادم.