زلزال يضرب قبالة الساحل الشرقي لليابان

ضرب زلزال بقوة 2ر7 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة الساحل الشرقي لليابان وتسبب بموجة مد عالية تسونامي.

وذكرت «رويترز» أن الزلزال ضرب قرب ساحل جزيرة هونشو على عمق 60 كيلومتراً وأدى إلى تشكل موجة تسونامي على ارتفاع متر واحد.

وأوقفت شركة توهوكو إلكتريك باور المشغلة لمحطة أوناجاوا النووية العمل في المحطة إثر الزلزال وبدأت عمليات التأكد من عدم وجود أي مشكلات.

كما شهدت أجزاء من منطقة مياجي انقطاعاً في التيار الكهربائي عقب الزلزال فيما بدأت عمليات فحص محطة فوكوشيما دايتشي النووية تحسباً لوقوع أي خلل جراء الزلزال.

وشعر سكان العاصمة طوكيو على بعد نحو 400 كيلو متر إلى الجنوب من مركز الزلزال بالهزة الأرضية فيما حذرت وسائل الإعلام اليابانية السكان من الاقتراب من الساحل.

يذكر أن اليابان تتعرض بشكل متكرر لهزات أرضية وزلازل كان أخطرها زلزال عام 2011 الذي بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر وأعقبته تسونامي دمرت محطة الطاقة النووية في مقاطعة فوكوشيما وتسببت بالإعلان عن كارثة نووية كبيرة وتهجير السكان وإخلاء مناطق واسعة في المقاطعة.

«سانا»