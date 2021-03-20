حطين يستقبل الوحدة في دوري كرة الشباب

دمشق- تشرين:

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الشباب بلقاء وحيد يجمع حطين وضيفه الوحدة في الملعب الصناعي في اللاذقية.

حطين يسبق الوحدة في الترتيب بالمركز العاشر بـ23 نقطة والوحدة بلا نقاط، وكلاهما لم يقدم المستوى المأمول منه ولم ترض نتائجهما عشاقهما والجماهير الكبيرة، أخطاء كثيرة وعثرات وهفوات أكثر بحاجة لمعالجة والمراحل القادمة ستكون صعبة على كل منهما ولاسيما الوحدة.

سيقود اللقاء أحمد صياد ويساعده أحمد عبد الرحمن وعبد الصمد فريح وفايز خطاب رابعاً، ويقيم حكامها محمد كوسا وإدارياً محمد ديب دياب.

وكانت المرحلة انطلقت أمس وفيها سجل الكرامة عشرة أهداف كاملة في مرمى المجد والمحافظة فاز على جبلة برباعية لهدفين والطليعة على الحرية والنواعير على الوثبة بهدفين لهدف والاتحاد على الشرطة بثلاثية لهدف والجيش خسر أمام تشرين بثنائية.

وبهذا يكون الاتحاد في الصدارة بـ55 نقطة وتشرين 44 نقطة والطليعة 41 نقطة والوثبة 34 نقطة والمحافظة 33 نقطة والنواعير 31 نقطة والكرامة 30 نقطة والجيش 24 نقطة والحرية وحطين 23 نقطة والوحدة 20 نقطة وجبلة 18 نقطة والشرطة 17 نقطة وأخيراً المجد بـ11 نقطة.