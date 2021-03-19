سياسةعربي

الجيش اللبناني يوقف مسلحين اثنين ويضبط أسلحة في الهرمل

أوقف الجيش اللبناني مسلحين اثنين في منطقة الهرمل بالبقاع شمال شرق البلاد.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الليلة أن دورية من مديرية المخابرات في الجيش داهمت منطقة مشاريع القاع وأوقفت مسلحاً في محلة القصر بالهرمل بجرم تجارة الأسلحة وضبطت داخل منزله سلاحاً حربياً متوسطاً نوع «دوشكا» مع قاعدته وسلاحاً حربياً نوع كلاشينكوف وذخائر حربية.

وأشار البيان إلى إيقاف شخص آخر في محلة جسر العاصي لإقدامه على إطلاق النار باتجاه سيارة تنقل ركاباً من دون وقوع إصابات.

ويتم التحقيق مع الموقوفين من قبل السلطات المعنية بإشراف القضاء المختص.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
سياسة

استشهاد طفل وإصابة 4 مدنيين بقذائف الاحتلال التركي على محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة…

سياسة

العدوان السعودي يرتكب 163 خرقاً جديداً في الحديدة

سياسة

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب

آخر الأخبار

بوغدانوف يبحث مع حداد عمل لجنة مناقشة الدستور ومسائل التعاون الثنائي السوري- الروسي