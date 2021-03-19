الجيش اللبناني يوقف مسلحين اثنين ويضبط أسلحة في الهرمل

أوقف الجيش اللبناني مسلحين اثنين في منطقة الهرمل بالبقاع شمال شرق البلاد.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الليلة أن دورية من مديرية المخابرات في الجيش داهمت منطقة مشاريع القاع وأوقفت مسلحاً في محلة القصر بالهرمل بجرم تجارة الأسلحة وضبطت داخل منزله سلاحاً حربياً متوسطاً نوع «دوشكا» مع قاعدته وسلاحاً حربياً نوع كلاشينكوف وذخائر حربية.

وأشار البيان إلى إيقاف شخص آخر في محلة جسر العاصي لإقدامه على إطلاق النار باتجاه سيارة تنقل ركاباً من دون وقوع إصابات.

ويتم التحقيق مع الموقوفين من قبل السلطات المعنية بإشراف القضاء المختص.

«سانا»