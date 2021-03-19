إصابات كورونا بالعالم في ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم للأسبوع الرابع على التوالي .

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم نواجه تنامياً بأعداد المصابين للأسبوع الرابع على التوالي، معرباً عن قلقه من هذا الأمر وخاصة بعد ظهور آثار النسخ المتحورة من الفيروس وانفتاح المجتمعات والتوزيع غير المتكافئ للقاحات .

وأشار غيبرييسوس إلى أن تراجع نسب الوفيات جراء الفيروس مستمر بوتائر أبطأ مما كان عليه في وقت سابق.

«سانا»