أكثر من مليونين إصابة بكورونا في بولندا

تخطى إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بولندا حاجز المليونين اليوم في وقت تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من الجائحة.

وأوضحت وزارة الصحة البولندية أنه تم تسجيل 25998 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى مليونين و10244 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات بالمرض 48807 حالات بعد تسجيل 419 حالة جديدة.

وشهدت بولندا في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مطرداً وحاداً في أعداد الإصابات جراء تفشي سلالة أسرع انتقالاً ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن السلالة الجديدة مسؤولة عن أكثر من 60 في المئة من الإصابات في بولندا ويتوقع أن تصل إلى 80 في المئة في وقت قريب.

«سانا»