لافروف يؤكد استعداد روسيا لإجراء حوار بناء ومتساو في مجلس أوروبا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد روسيا لإجراء حوار بناء ومتساو في مجلس أوروبا.

ونقلت «سبوتنيك» عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان على موقعها الإلكتروني إن ذلك جاء خلال لقاء لافروف مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هندريك دامز موضحة أنه تم إيصال التقييمات الروسية للوضع المثير للقلق في مجلس أوروبا إلى المحاور وخاصة في الجمعية البرلمانية وتم التأكيد مجدداً انفتاح الجانب الروسي لحوار بناء ومتساو وخال من منطق المعايير المزدوجة من أجل استعادة دور مجلس أوروبا كأداة رئيسية لتعزيز وحدة الشعوب الأوروبية.

وأضاف البيان أنه تم لفت الانتباه إلى مشكلة الحصار المائي لشبه جزيرة القرم كجريمة إنسانية وعقاب جماعي لسكان شبه الجزيرة والحاجة إلى تكثيف الجهود لضمان حقوق الأقليات القومية بما في ذلك التعليم بلغتهم الأم وحرية الوصول إلى المعلومات.

يذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هي واحدة من الأجهزة القانونية لمجلس أوروبا وتشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

«سانا»