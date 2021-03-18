طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ تحليقاً مكثفاً فوق معظم المناطق.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة أن أربع طائرات حربية واثنتين استطلاعية للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناقورة ونفذت طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية.
وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في وقت سابق أن طائرتين حربيتين وطائرتي استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق.
وأشار البيان الى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفل».
«سانا»