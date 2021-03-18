ترحيل ٦ آلاف مركبة مدمرة من أحياء حلب

حلب - مصطفى رستم

تواصل مديرية هندسة المرور والنقل الداخلي بالتنسيق مع المديريات الخدمية في مجلس مدينة حلب ترحيل السيارات المدمرة والمحروقة المتبقية في أحياء المدينة ونقلها إلى كراج هنانو بعد التوثيق في ضبط شرطة من القسم المختص.

وذكر مدير هندسة المرور والنقل الداخلي في مجلس المدينة المهندس عمار سليمان لـ«تشرين» أن المديرية تتابع ترحيل كافة الآليات المدمرة بفعل الحرب على سورية إلى كراج مخصص لهذا الغرض في أطراف المدينة.

وتعكف هندسة المرور على تجهيز مشروع شامل بالتنسيق مع كافة القطاعات والمديريات الخدمية لإجراء إحصاء نهائي عن العدد المتبقي لتلك الآليات وتوفير المعدات اللازمة لترحيلها ولاسيما وجود آليات كبيرة وثقيلة والتي تتطلب زيادة في الآليات اللازمة والعاملة لهذا الغرض.

وبلغ عدد السيارات المدمرة والمحروقة أكثر من ٦ آلاف مركبة, تم ترحيلها من كافة أنحاء المدينة وإيداعها في كراج هنانو منذ تحرير حلب وحتى تاريخه.